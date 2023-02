Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 febbraio 2023

Stasera, sabato 25 febbraio 2023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. È possibile la fine del mondo attraverso un’eruzione vulcanica come quella catastrofica del Cumbre Vieja nel 2021? Come fare ad evitare la fine del mondo? È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? Sono alcune delle domande al centro della puntata di oggi, 25 febbraio 2023. Una puntata che continuerà ad approfondire le motivazioni e le conseguenze delle scelte dei sapiens cercando le risposte nel passato, analizzando il presente e provando ad ipotizzare gli scenari futuri.

Per raccontare la fine del mondo, Mario Tozzi è andato a La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, sconvolta dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, una delle eruzioni più importanti degli ultimi 50 anni avvenuta nel 2021. L’enorme colata lavica ha percorso i fianchi del vulcano fino a raggiungere il mare, distruggendo case e piantagioni rigogliose, ricoprendo l’intera isola con una coltre nera di roccia e cenere; i soffocanti gas vulcanici impediscono ancora oggi di rientrare in interi paesi.

Attraverso immagini in esclusiva, realizzate in aree solitamente interdette per la loro pericolosità, si potrà osservare e comprendere la potenza del vulcano e provare a ricostruire una convivenza con un fenomeno naturale di questa portata.

Da quando i sapiens sono comparsi sulla Terra, hanno dovuto affrontare diversi tipi di catastrofi sotto forma di glaciazioni, siccità, terremoti, eruzioni, frane, alluvioni, tsunami. Di fronte a quei fenomeni naturali, espressione della perenne dinamicità del nostro pianeta, molto spesso si sono chiesti: è arrivata la fine del mondo? Naturalmente la fine del mondo di cui si parla è la fine del mondo come lo conosciamo, del mondo che i sapiens hanno costruito, sconvolgendo il pianeta con attività che spesso hanno portato morte e distruzione.

Parallelamente all’osservazione di un fenomeno così recente, Mario Tozzi si muoverà tra passato remoto e futuro immaginando la spaventosa eruzione di uno dei vulcani più pericolosi del nostro pianeta: il super vulcano di Yellowstone, nel Nord America. Già protagonista di un’eruzione catastrofica migliaia di anni fa, il vulcano è attualmente in ritardo sul suo ciclo naturale: la sua esplosione potrebbe cambiare la storia dei sapiens come già accaduto diverse volte nel passato del pianeta.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 25 febbraio 2023 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.