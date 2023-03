Sanremo 2024, Amadeus vuole Chiara Ferragni come co-conduttrice fissa

Sanremo, Amadeus vuole Chiara Ferragni come co-conduttrice fissa

Per Sanremo 2024, Amadeus sta già pensando a come organizzarsi e a chi scegliere per affiancarlo. Di certo, in pole ci sarebbe il nome di Chiara Ferragni, che potrebbe stare accanto al conduttore per tutte e cinque le serate.

Considerato il seguito dell’imprenditrice digitale, protagonista insieme a Fedez di uno spazio enorme sui social, Sanremo ha ottenuto una visibilità eccezionale e l’idea di riprovarci ancora sarebbe balenata allo stesso Amadeus, per l’ultima volta direttore artistico e conduttore del Festival.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, Amadeus vorrebbe ancora una volta al suo fianco Chiara Ferragni nella prossima edizione. Ma non più come una delle tante co-conduttrici scelte per ciascuna serata, ma come figura fissa per tutta la durata del Festival.

Manca ancora moltissimo tempo al prossimo febbraio, ma i fan di Ferragni sarebbero felicissimi se ciò accadesse.