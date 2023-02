Sanremo 2022, i codici televoto per votare i cantanti della terza serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo 2023? Stasera, giovedì 9 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la terza puntata della 73esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara. Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2023:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha un codice televoto dato che a votare saranno la giuria Demoscopica 1000 e il Televoto che pesano ciascuna per il 50 per cento. Questi tutti i codici televoto:

01 – Paola e Chiara

02 – Mara Sattei

03 – Rosa Chemical

04 – Gianluca Grignani

05 – Levante

06 – Tananai

07 – Lazza

08 – LDA

09 – Madame

10 – Ultimo

11 – Elodie

12 – Mr Rain

13 – Giorgia

14 – Colla Zio

15 – Marco Mengoni

16 – Colapesce e Dimartino

17 – Coma Cose

18 – Leo Gassmann

19 – Cugini di Campagna

20 – Olly

21 – Anna Oxa

22 – Articolo 31

23 – Ariete

24 – Sethu

25 – Shari

26 – Gianmaria

27 – Modà

28 – Will

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2023? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i cantanti in gara. A votare saranno la giuria Demoscopica 1000 e il Televoto, che pesano ciascuna per il 50 per cento. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.