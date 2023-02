Sanremo 2023, gli abiti dei Maneskin ospiti al Festival: look, stilista, vestiti

Quali sono gli abiti (vestiti) dei Maneskin ospiti oggi, giovedì 9 febbraio, al Festival di Sanremo 2023 dopo la vittoria del 2021 e l’ospitata del 2022? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look della band per la serata su Rai 1:

Stilista

Qual è lo stilista dei Maneskin al Festival di Sanremo 2023? A vestire i giovani romani è la casa di moda Gucci. Ma attenzione anche ad altri brand come Gucci e Fendi che in passato hanno vestito la band romana ormai conosciuta in tutto il mondo. Di certo saranno molto appariscenti e pronti a colpire il pubblico sì con la loro musica, ma anche con il loro stile.

Conduttori

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) dei Maneskin per la serata di oggi del Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i conduttori dello show? Alla conduzione e direzione artistica del Festival: Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato ogni serata da alcune co-conduttrici come Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Con loro anche Gianni Morandi.