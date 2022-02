Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE – A votare stasera sarà la sala stampa, la giuria demoscopica 1000 e il televoto da casa

Noemi 8 – Con una voce del genere Noemi potrebbe anche cantare l’elenco del telefono. Sceglie un grande classico del soul come “You make me feel like a natural woman” che esalta le sue naturali doti vocali dalle tinte black. Da sola, al pianoforte, dimostra – qualora ce ne fosse bisogno – personalità, forza e stile. Interpretazione da brividi. Azzettatissimo il look alla Jessica Rabbit.

Giovanni Truppi 7,5 – Truppi cambia la canottiera d’ordinanza, dal nero si passa al rosso. Al suo fianco un maestro come Vinicio Capossela, alla sua prima apparizione al Festival. Portano insieme a Mauro Pagani “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André, non uno di quelli nazionalpopolari che tutti conoscono. Cantautorato puro. Sobri ma coinvolgenti. Alieni rispetto a tutto il carrozzone festivaliero, sono già pronti per il prossimo Concertone del 1 maggio.

Yuman 6 – Per un ragazzo di 27 anni confrontarsi con un classicone come “My Way” di Frank Sinatra può sembrare un’impresa folle. Dopo un inizio stentato e con un certo effetto pianobar, si scioglie e alla fine se la cava discretamente. La voce di Yuman è infatti una delle belle scoperte di questo Festival. Un consiglio? Svecchiarsi un po’.

Le Vibrazioni 7 – Si divertono e ci fanno divertire. Molto meglio nelle Cover che con il brano in gara. Accompagnati dai Sophie and The Giants, portano “Live and let die” di Paul McCartney. Interpretazione convincente, grazie soprattutto alla voce di lei. Le attenzioni del pubblico sono tutte per il ritorno del maestro Beppe Vessicchio.

Sangiovanni 7,5 – La montagna da scalare per il giovane e ambizioso Sangiovanni era il K2: “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. L’ex concorrente di Amici entra bene in un brano profondo e vero, con il rispetto che si deve nei confronti di certe pietre miliari della musica. Un’esibizione nobilitata dall’elegante presenza di Fiorella Mannoia.

Emma 5,5 – Girl Power: Emma con l’amica Francesca Michielin in uno dei duetti più attesi della serata, che nel complesso non convince. L’idea è carina. Loro si divertono e in fondo anche noi. Servirebbe un po’ di sicurezza e leggerezza in più. Il balletto è già virale, ma davanti a un pezzo che ha cambiato la storia del pop, l’esibizione appare troppo trattenuta, non spicca mai il volo.

Gianni Morandi 9 – Fuori categoria. Morandi si fa affiancare da Jovanotti in un medley irresistibile con i loro più grandi successi Sono loro i super ospiti di stasera. Il pubblico si scatena, una hit dopo l’altra. Ingiocabili, fanno gara a parte. Abbiamo aspettato tre anni per vedere Jova nel Sanremo del suo amico Amadeus, è valso la pena aspettare. Travolgente.

Elisa 6,5 – Elisa nobilita con la sua voce un capolavoro di Giorgio Moroder. Artista poliedrica, dimostra di avere tante cartucce nella sua faretra, dalla musica contemporanea a quella più datata, dall’italiano all’inglese. Aggiunge sensualità la coreografia della ballerina Elena D’Amario.

Achille Lauro 7,5 – Il messaggio è di quelli importanti, il rispetto delle donne, e quale canzone più adatta di Sei bellissima. Lauro ci crede, glielo si legge negli occhi. Al suo fianco c’è proprio Loredana Bertè, che vocalmente dà una pista non solo al povero Lauro, ma a gran parte delle cantanti in circolazione. Una certezza. Lui si inginocchia al cospetto della regina dai capelli blu.

Maria Chiara Giannetta 7,5 – Nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la protagonista della serie di Rai 1 Blanca, ha dimostrato ironia, sensualità e spigliatezza. Non era facile, specie venendo subito dopo Drusilla Foer. Impeccabile il dialogo tra due innamorati con Maurizio Lastrico. Quando la tv è scritta bene, basta una semplice idea per portare a casa un pezzo da urlo.

Matteo Romano 7 – Questo ragazzino di appena 19 anni con il visino angelico è probabilmente il migliore dei tre arrivati da Sanremo Giovani. Coraggiosissimo nel portare Your Song di Elton John, non sfigura e non ruffianeggia, anche grazie alla presenza di Malika Ayane, come sempre elegante e incantevole. Lei con la sua voce accarezza ogni brano, lui bravo a scegliere un pezzo nelle sue corde.

Irama 6 – Quanta caciara quando c’è Gianluca Grignani. Genio ribelle del rock italiano, trascina Irama e il pubblico dell’Ariston in uno dei suoi brani più riusciti, La mia storia tra le dita, già un grande classico della musica italiana. Grignani fa l’istrione, tanto da farci dubitare sul suo tasso alcolico, Irama prova a stargli dietro. Surreale, ma per certi versi indimenticabile.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga 6,5 – Versione di Nessuno mi può giudicare piuttosto fedele all’originale, sia musicalmente che nell’interpretazione. Rettore un po’ più mogia del solito, e quando è così l’esibizione perde parecchio, soprattutto pensando alla grinta che ci metteva la Caselli. Alla fine portano la pagnotta a casa, ma ci saremmo aspettati più imprevedibilità e quel tocco di sregolatezza tipiche di Donatella.

Iva Zanicchi 8,5 – L’Aquila di Ligonchio omaggia la Pantera di Goro. E sono brividi. A 82 anni la voce graffiata di Iva è ancora lì, preziosa e intatta. Dieci spanne sopra tutti. Non possiamo che ringraziarla per questo sentito ricordo di un’altra straordinaria colonna della canzone italiana, Milva.

Ana Mena 4 – Un simpatico matrimonio napoletano, con Rocco Hunt a fare da spalla. O se preferite una serata da Karaoke, o se volete di Capodanno. Ma che poco si confà con il Festival di Sanremo. Passiamo avanti.

La rappresentante di Lista 8 – Un cocktail di stili, generi e generazioni. La Rappresentante di Lista, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Che dream team! Be my baby scelta originale e coraggiosa. Una cover sperimentale e fatta con intelligenza. Il grande pubblico apprezzerà? Distopici.

Massimo Ranieri 6,5 – Anna verrà