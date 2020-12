Sanremo 2021, annuncio 26 cantanti in gara: data e orario

Quando saranno annunciati i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021? C’è grande attesa per conoscere i big in gara nella kermesse canora che si svolgerà – come di consueto – al Teatro Ariston di Sanremo nella prima settimana di marzo con il pubblico in sala, perché il 71esimo Festival vuole essere il “Sanremo della rinascita”.

L’annuncio dei big in gara (in tutto saranno 26) verrà dato domani sera, 17 dicembre 2020, nel corso della serata finale di Sanremo Giovani. L’aumento del numero dei cantanti in gara, ha spiegato il conduttore e direttore artistico della kermesse, si è reso necessario “perché la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha aggiunto Amadeus. Che, sulle quote rosa oggetto di polemica lo scorso anno, ha chiarito anche che sul palco quest’anno in gara saliranno “10 donne”.

Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà poi anche Fiorello: “Amadeus mi ha deluso: un po’ di sessismo, un po’ di omofobia, un po’ di razzismo, un po’ di negazionismo. Dici qualche cosa, lanciati! Dici come sei veramente, perché sennò cosa scrivono? La polemica non l’hai fatta? Non ti posso lasciare un minuto”, ha scherzato.

“Mi piacerebbe che Sanremo 2021 si riaprisse riaccendendo la festa dell’anno scorso”, ha detto Amadeus. “La parola d’ordine è rinascita. La musica è stata ferma per un anno. Sembrano passati 2-3 anni dallo scorso febbraio. La lista dei big avrà una presenza dei giovani grandissima. Perché guarda al presente ma anche al futuro. Vogliamo fare un festival più forte dell’anno scorso. Non parlo di ascolti ma di musica e di spettacolo”, ha aggiunto.

Sull’approccio alla location e alle misure di sicurezza, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta ha spiegato: “Sono state prese in considerazione opzioni diverse ma d’accordo con i vertici aziendali si è concordato che l’Ariston restasse la sede del Festival 2021, chiaramente in ottemperanza di tutte le norme di sicurezza che saranno richieste a momento”.

“Stiamo lavorando perché all’Ariston ci sia pubblico – ha aggiunto il direttore – naturalmente normato come sarà possibile a marzo. Noi stiamo lavorando perché Sanremo non sia il Sanremo del Covid ma il Sanremo della normalità e della rinascita. Ovviamente sulle singole misure, potremo essere più chiari con l’approssimarsi della scadenza”.

Nuove proposte

Domani, giovedì 17 dicembre 2020, Amadeus definirà il cast canoro di Sanremo 2021: oltre all’annuncio dei 26 Big, verranno definiti gli 8 artisti della categoria Nuove Proposte. Il concorso AmaSanremo ha decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

Streaming e tv

Dove vedere l’annuncio ufficiale dei 26 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021? L’annuncio si terrà nel corso della finale di AmaSanremo (Sanremo Giovani) in onda domani, 17 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

