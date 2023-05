Chi è Rosanna Fratello, la cantante e attrice ospite a Domenica In: marito, figli, età, anni, vita privata, carriera, canzoni

Rosanna Fratello è una nota cantante e personaggio tv, ospite questo pomeriggio a Domenica In. Classe 1951 , è nata a San Severo. Ancora bambina si è trasferita a Cinisello Balsamo, dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza, poi nel 1967 ha iniziato la sua carriera di cantante, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le ha fatto incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo.

Nel 1968 si fa conoscere dal grande pubblico dopo essere stata eletta Reginetta della canzone. Il suo primo grande successo è stato Non sono Maddalena, brano presentato lo stesso anno alla Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia, dove vinse la Gondola d’argento. Nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il treno.

Nel 1970 partecipa nuovamente a Sanremo con Ciao anni verdi. Nel 1971 è nuovamente presente a Sanremo con Amsterdam. Rosanna Fratello è anche una brava attrice: viene scelta dal regista Giuliano Montaldo per il celebre film Sacco e Vanzetti, con Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté, in cui interpreta Rosa, la moglie di Sacco. La pellicola viene premiata a Cannes, e Rosanna riceve il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente.

Nel 1972, ha superato la Hit Parade con il suo grande successo, la canzone Sono una donna, non sono una santa. Nel 1985 la Fratello partecipa al progetto musicale Ro.Bo.T. insieme a Bobby Solo e Little Tony, di cui si ricordano in questi giorni i 10 anni dalla morte. Torna varie volte a Sanremo ma senza ripetere i successi di un tempo. Fotografata per la copertina di Playboy nel 1981, Rosanna Fratello ha rivelato durante un’intervista a Chi risalente al 2010 di aver rifiutato le proposte di registi come Francis Ford Coppola.

Vita privata

Rosanna Fratello è sposata dal 1975 con Pino Cappellano: i due si sono sposati nel 1975. Lui all’epoca gestiva una rinomata pasticceria a Como. Dal loro amore è nata Guendalina, la loro unica figlia, che li ha resi nonni nel 2010.