Chi è Rosanna Fratello, la cantante e attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Rosanna Fratello, la cantante e attrice ospite a Oggi è un altro giorno? Elda Rosanna Fratello (San Severo, 26 marzo 1951) è una cantante e attrice. Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, la città in cui trascorre l’infanzia e l’adolescenza; il padre crea in quel comune una piccola azienda di ossidazione anodica che gestisce insieme al figlio (e fratello di Rosanna) Antonio. Incomincia la carriera di cantante nel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le fa incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo 1967, È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. Nello stesso anno, a dicembre, vince la seconda edizione del Festival della Canzone Italiana di Santa Sofia di Romagna.

Alla fine del 1968 Rosanna Fratello, dopo essere stata eletta “Reginetta della Canzone” in un concorso a Piacenza, passa alla Ariston, e con la nuova casa discografica partecipa al Festival di Sanremo 1969, sostituendo all’ultimo momento Anna Identici (la quale in quel momento attraversa una delicata fase depressiva) nell’interpretazione del brano Il treno, la cui versione alternativa è presentata da Brenton Wood. Lo stesso anno la Fratello partecipa a Un disco per l’estate con Lacrime nel mare e successivamente alla Mostra internazionale di musica leggera di Venezia con Non sono Maddalena (scritta da Giorgio Conte), aggiudicandosi la “Gondola d’Argento”. Da qui parte la grande carriera della cantante che dura ancora oggi.

Vita privata

Chi è il marito di Rosanna Fratello? La cantante nel 1975 sposa Pino Cappellano, all’epoca gestore di una rinomata pasticceria a Como; dalla loro unione nasce, due anni dopo, l’unica figlia, Guendalina. Nel 2010 è diventata nonna.