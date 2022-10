Chi è Rosalinda Cannavò, la concorrente di Tale e Quale Show 2022

Chi è Rosalinda Cannavò, la concorrente di Tale e Quale Show 2022 in onda il venerdì sera su Rai 1? Rosalinda Cannavò, anche conosciuta con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, nasce a Messina il 26 Novembre del 1994. La giovane trascorre la sua infanzia a Messina insieme ai suoi genitori: la madre, Giuseppina, è una casalinga mentre il padre è un macellaio. In età adolescenziale si avvicina al mondo della danza, tuttavia questa sua passione viene meno con il passare degli anni. All’età di sedici anni si avvicina al mondo dello spettacolo, la giovane Adua sogna di diventare un’attrice di grande successo. Per realizzare il suo sogno decide di abbandonare la sua terra d’origine per trasferirsi a Roma. La giovane, dopo aver concluso il suo percorso di studi conquistando il diploma, decide di frequentare alcuni corsi di teatro e di dizione. Dopo il suo periodo d’oro in tv entra nel tunnel dell’anoressia e decide di cambiare vita. Frequenta anche l’Università e uno dei suoi progetti è quello di completare la laurea in Teologia.

Prima di entrare al Grande Fratello Vip viveva a Milano in una casa condivisa con altre studentesse e lavoratrici e, come ha raccontato la madre in un’intervista a Chi, nella sua seconda vita ha fatto altri lavori come la commessa e la cameriera. Lavori che le hanno fatto trovare la serenità perduta in un ambiente, quello dello spettacolo, che le ha provocato dolori che l’hanno portata all’anoressia. Successivamente dopo la sua rinascita avvenuta al Grande Fratello Vip e al fidanzamento con Andrea Zenga attualmente Rosalinda vive a Milano condividendo la casa con il suo fidanzato.

Adua Del Vesco, Rosalinda Cannavò, esordisce nel mondo dello spettacolo recitando nella terza stagione della fiction di casa Rai di successo, ovvero L’onore e il Rispetto. Qualche anno dopo riesce ad esordire anche al cinema ottenendo un ruolo nel film di successo Sapore di te, regia di Carlo Vanzina. Sempre nello stesso periodo Rosalinda torna a recitare sul piccolo schermo nella seconda stagione di un’altra fiction di grande successo come Il peccato e la vergogna e Rodolfo Valentino – La Leggenda dove recita con Andrea Casalino. Dal 2015 al 2016 recita in due fiction molto apprezzate in Italia ovvero Non è stato mio figlio e il Bello delle donne… alcuni anni dopo. Sempre nel 2016 partecipa ad un’altra miniserie di grande successo ovvero Furore. Nel 2020 il Grande Fratello Vip. Ora l’avventura a Tale e Quale Show 2022 condotto da Carlo Conti.