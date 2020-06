Romanzo Criminale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Romanzo Criminale, il film del 2005 diretto da Michele Placido tratto dall’omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo ed edito dalla casa editrice Einaudi. La storia è ispirata alle vicende della banda della Magliana, nome attribuito dal giornalismo italiano a quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma. La pellicola si è aggiudicata ben otto David di Donatello 2006 e cinque Nastri d’argento. Ma qual è la trama? E il cast del film Romanzo Criminale? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Roma, fine anni sessanta. Quattro ragazzini rubano un’auto e a un posto di blocco investono un agente; riescono comunque a scappare e a nascondersi nel loro rifugio, una roulotte vicino alla spiaggia, dove decidono i loro soprannomi: si chiameranno il Libanese, il Dandi, il Freddo e il Grana. Poco dopo arriva la polizia: Libano rimane ferito ad una gamba, Freddo viene fermato, Dandi scappa e Andrea, vero nome del Grana, muore per le ferite riportate durante la corsa con l’auto rubata. Diventati adulti, Libano attende Freddo all’uscita del carcere e, insieme a Dandi, a Bufalo, ai fratelli Ciro e Aldo Buffoni e altri piccoli criminali della malavita romana organizzano un sequestro di persona: reclutato il Nero, uno spietato neonazista esperto in arti marziali, rapiscono il barone Rosellini, un ricco possidente, che uccidono ancor prima di aver ottenuto il riscatto. Il primo passo della Banda della Magliana le cui vicende si intrecceranno con gli avvenimenti più misteriosi della storia d’Italia per oltre venticinque anni tra cui l’omicidio di Aldo Moro e la strage di Bologna. L’unico a capire quanto la banda sia importante nell’oscuro scacchiere in cui si muove nonostante la diffidenza dei suoi superiori è il commissario Scialoja…

Romanzo Criminale: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Romanzo Criminale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori e i rispettivi personaggi:

Kim Rossi Stuart: Il Freddo

Pierfrancesco Favino: Il Libanese

Claudio Santamaria: Il Dandi

Stefano Accorsi: Comm. Nicola Scialoja

Riccardo Scamarcio: Il Nero

Jasmine Trinca: Roberta Vannucci

Anna Mouglalis: Cinzia “Patrizia” Vallesi

Roberto Brunetti: Aldo Buffoni

Antonello Fassari: Ciro Buffoni

Stefano Fresi: Il Secco

Eleonora Danco: Filomena, fidanzata del Sorcio

Elio Germano: Il Sorcio

Francesco Venditti: Bufalo

Giorgio Careccia: Fierolocchio

Daniele Miglio: Scrocchiazeppi

Andrea Ricciardi: Ricotta

Leslie Csuth: Il Francese

Toni Bertorelli: Il Vecchio

Roberto Infascelli: Gigio

Donato Placido: Maresciallo Colussi

Massimo Popolizio: Il Terribile

Bruno Conti: Nicolino Gemito

Gigi Angelillo: Zio Carlo

Giorgio Sgobbi: Avvocato Vasta

Gianmarco Tognazzi: Dr. Eugenio Carenza

Franco Interlenghi: Barone Valdemaro Rosellini

Michele Placido: Il padre del Freddo

Virginia Raffaele: la fidanzata di Nicolino Gemito

Claudio Amato: Bernardino Scafa

Brenno Placido: Andrea

Nicolò Malfatti: Il Dandi da giovane

Marco Bauccio: Il Freddo da giovane

Il regista del film Romanzo Criminale Michele Placido appare brevemente nel ruolo del padre di Freddo mentre l’autore del romanzo, Giancarlo De Cataldo, interpreta il giudice che legge la sentenza di condanna per i componenti della banda.

Streaming e tv

Dove vedere il film Romanzo Criminale in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire la pellicola anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

