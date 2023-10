Rocky V: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 21 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Rocky V, film del 1990 diretto da John G. Avildsen. È il quarto sequel del fortunato Rocky del 1976 e, come i precedenti episodi, è sceneggiato e interpretato da Sylvester Stallone. Prodotto nuovamente da Robert Chartoff e Irwin Winkler e diretto da John G. Avildsen, regista del primo film, mostra Rocky Balboa, costretto al ritiro dal pugilato per i gravi traumi cerebrali rimediati sul ring contro Ivan Drago e per giunta ricaduto in miseria, allenare un giovane e promettente pugile, Tommy Gunn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver vinto contro il pugile sovietico Ivan Drago, Rocky torna in America insieme ad Adriana, Paulie e a Tony. Mentre si trova in conferenza stampa all’aeroporto, viene preso di mira dal ricco manager di pugili George Washington Duke, il quale gli propone con insistenza di fare un incontro a Tokyo contro il suo pugile Union Cane, ma Rocky rifiuta indirettamente, in quanto è Adriana a prendere la parola dichiarando che il marito si è ormai ritirato, per poi lasciare la conferenza. Tornati a casa, Rocky ha una brutta sorpresa: Paulie, prima di partire con lui per la Russia, aveva firmato imprudentemente a suo nome una procura in favore del proprio commercialista, convinto che fosse una proroga per la dichiarazione dei redditi, mentre invece si trattava in realtà di una serie di speculazioni, poi non andate a buon fine, il cui risultato è stato quello di ridurre lo stesso Rocky sul lastrico.

Rocky non si perde d’animo, vorrebbe accettare di incontrare Union Cane per risolvere le cose ma, su consiglio di Adriana, si sottopone ad esami medici – finito l’incontro a Mosca si era sentito male nello spogliatoio – e apprende che, a causa dei violenti colpi alla testa ricevuti nell’incontro con Drago, ha riportato delle gravi lesioni cerebrali, che potrebbero essergli fatali se ritornasse sul ring. Dopo l’iniziale sconforto, Rocky si rassegna e chiede che tutto venga mantenuto segreto alla stampa. Ne consegue che Rocky è quindi costretto al ritiro dall’attività agonistica, ed i suoi beni sono venduti all’asta: molti dei suoi ricordi, compresi la villa e la sua moto, fanno sì che siano accumulati i soldi necessari per rimediare al suo disastro finanziario. Anche il suo titolo mondiale rimane vacante e viene “casualmente” conquistato dallo stesso Cane. Dopo essersi rimesso in sesto, Rocky torna a vivere con la famiglia nel suo vecchio quartiere. Qui Adriana ricomincia a lavorare nel vecchio negozio di animali, mentre lui inizia ad allenare pugili nella vecchia palestra del defunto Mickey Goldmill, del quale ha conservato un gemello d’oro a forma di guantone che gli fu regalato a Mickey da Rocky Marciano in persona.

Poco dopo Rocky accompagna suo figlio Robert a frequentare la sua vecchia scuola cercando anche di spiegargli come non farsi mettere i piedi in testa dagli altri: qui il figlio incontra Jewel, una ragazza che si innamora di lui. L’incontro però viene interrotto da due compagni crudeli che prendono a pugni Robert e gli rubano il giubbotto. Nel frattempo Rocky viene avvicinato per strada nuovamente da George Washington Duke, che vuole convincerlo a tutti i costi a combattere di nuovo, dicendogli anche che nonostante la sua riservata prognosi medica potrebbe riuscire ad aiutarlo a tornare sul ring

Rocky V: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocky V, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tommy Morrison: Tommy “Machine” Gunn

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Sage Stallone: Robert Balboa Jr.

Richard Gant: George Washington Duke

Tony Burton: Tony Evers

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Streaming e tv

Dove vedere Rocky V in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.