Rocky III: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 30 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Rocky III, film del 1982 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. È il secondo sequel del fortunato Rocky del 1976 ed è anch’esso prodotto da Robert Chartoff e Irwin Winkler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rocky Balboa è divenuto campione mondiale dei pesi massimi dopo aver sconfitto Apollo Creed e, dopo essere riuscito a difendere il titolo per ben dieci volte, conduce ormai una vita da divo, tanto da apparire in uno show di beneficenza contro il wrestler Labbra Tonanti. Alcuni giorni dopo la città celebra il suo campione con una statua davanti al Philadelphia Museum of Art e Rocky, d’accordo con Adriana e Mickey, decide di annunciare il ritiro: in quel momento, tuttavia, lo sfidante numero uno Clubber Lang lo provoca accusandolo di essere un razzista e dicendogli che si ritira solo perché vuole scappare da lui; Rocky, in preda alla rabbia dopo che Clubber offende sia lui che Adriana, accetta la sfida ma Mickey lo pianta in asso. Poco dopo i due hanno una discussione in cui Rocky chiede al suo vecchio allenatore il motivo del suo abbandono e Mickey gli rivela che dopo aver battuto Apollo, Rocky ha perso la fame di vincere e si era civilizzato e che i pugili contro cui ha difeso il titolo erano buoni pugili ma non eccezionali, al contrario del “killer” Lang. Venuto a conoscenza di ciò, Rocky implora Mickey di allenarlo un’ultima volta e il vecchio coach alla fine accetta; contrariamente al suo solitario e feroce avversario, tuttavia, Rocky non prende seriamente gli allenamenti, interrompendo spesso le sessioni per fare foto e autografi con i suoi ammiratori.

Il giorno del match, fuori dagli spogliatoi, Clubber provoca una rissa e Mickey, che da quest’ultimo riceve uno spintone, viene colto da infarto: Rocky vorrebbe annullare l’incontro, ma il suo manager gli ordina di salire ugualmente sul ring e resta negli spogliatoi con Adriana. Rocky affronta dunque Clubber dopo il saluto ad entrambi di Apollo, che lo sfidante snobba, ma è preoccupato per le condizioni di salute del suo manager e viene sconfitto al secondo round per KO perdendo il titolo. Tornato negli spogliatoi, Rocky assiste impotente alla morte di Mickey e, dopo aver partecipato al funerale, si reca nella vecchia palestra: qui viene raggiunto da Apollo, che gli propone di fargli da allenatore per prepararlo alla rivincita contro Lang. Rocky accetta e parte insieme a lui, Adriana e Paulie per Los Angeles.

Rocky III: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocky III, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Mr. T: Clubber Lang

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Tony Burton: Tony Evers

Hulk Hogan: Labbra Tonanti

Streaming e tv

Dove vedere Rocky III in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.