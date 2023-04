Rocco Schiavone 5: il cast (attori) della quinta stagione

Qual è il cast (attori) di Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della serie tv in onda su Rai 2 il mercoledì sera? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Rocco Schiavone

Ernesto D’Argenio: Italo Perron

Massimiliano Caprara: Michele Deruta

Christian Ginepro: Domenico D’Intino

Gino Nardella: Ugo Casella

Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni

Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci

Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti

Mirko Frezza: Furio Lattanzi

Massimo Reale: Alberto Fumagalli

Filippo Dini: Maurizio Baldi

Massimo Olcese: Andrea Costa

Lorenza Indovina: Michela Gambino

Valeria Solarino: Sandra Buccellato

Miriam Dalmazio: Marina

Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Rocco Schiavone 5, ma dove è stata girata (location) la serie tv di Rai 2? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.