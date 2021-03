Rocco Schiavone 4: la trama della prossima puntata, la seconda e ultima. Anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda e ultima) di Rocco Schiavone 4, la quarta stagione della serie tv con Marco Giallini in onda su Rai 2? La fiction, tratta dai racconti di Antonio Manzini, racconta le vicende del burbero romano Rocco Schiavone, vicequestore di Aosta. Il secondo e ultimo episodio, in onda in prima visione il 24 marzo 2021 alle 21,20, si intitola Ah l’amore, l’amore. Il personaggio interpretato da Marco Giallini sarà ricoverato in ospedale, pronto a sottoporsi ad un’operazione. La sua permanenza in ospedale sarà turbata da un nuovo caso di omicidio. Infatti, il vicequestore Rocco Schiavone scoprirà che un paziente, un celebre imprenditore, ha perso la vita per un errore avvenuto nel corso di una trasfusione. Ma anche questa volta, il fiuto del protagonista prenderà il sopravvento. Così, avvalorando l’ipotesi di omicidio premeditato, durante la notte Rocco comincerà un’indagine privata all’interno dell’ospedale, alla ricerca di prove e del colpevole…

Quando va in onda la seconda puntata

Quando va in onda la seconda puntata di Rocco Schiavone 4? L’appuntamento (salvo cambi di programma) è per mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

Rocco Schiavone 4: quante puntate

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della prossima puntata (la seconda e ultima) di Rocco Schiavone 4, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione su Rai 2? Il vicequestore interpretato da Marco Giallini torna in onda a più di un anno di distanza dagli ultimi episodi con due nuove puntate. La prima il 17 marzo 2021; la seconda il 24 marzo 2021, ovviamente in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. La prima puntata è visibile in anteprima su RaiPlay da lunedì 15 marzo. Ognuna delle due puntate ha una durata di circa 100 minuti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata (intitolata “Rien ne va plus”) – 17 marzo 2021

Seconda puntata (“Ah l’amore, l’amore”) – 24 marzo 2021

