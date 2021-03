Rocco Schiavone 4 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata della serie

Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in prima serata la seconda e ultima puntata di Rocco Schiavone 4, i nuovi episodi della serie con Marco Giallini, giunta alla quarta stagione. In tutto due puntate inedite, la prima settimana scorsa dal titolo Rien ne va plus, la seconda oggi, mercoledì 24 marzo, intitolata Ah… l’amore l’amore. La fiction, tratta dai racconti di Antonio Manzini, racconta le vicende del burbero romano Rocco Schiavone, vicequestore di Aosta. Dove vedere Rocco Schiavone 4 in diretta tv, live streaming e replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, la seconda e ultima puntata della serie tv va in onda oggi – 24 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 del decoder Sky).

Rocco Schiavone 4 streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte grazie alla funzione on demand.

Trama

Rocco è in ospedale perché ha subito un’operazione molto seria, ma il lavoro, suo fedele compagno, lo segue anche lì. Nello stesso periodo, infatti, perde la vita Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, in seguito a un errore trasfusionale. Rocco Schiavone, che nonostante sia convalescente continua a sentire ‘gli odori’, capisce che questa morte non è solo errore di malasanità. Così, mosso dalla stima e dalla riconoscenza nei confronti del primario Negri, che lo ha operato e salvato, inizia ad indagare. Parte così un’indagine notturna e segreta in pigiama e loden tra i corridoi dell’ospedale, grazie alla quale il personaggio interpretato da Marco Giallini entra in contatto con un’umanità silenziosa, sofferente e abbandonata.

Potrebbero interessarti Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione Barry Seal – Una storia americana, la storia vera che ha ispirato il film: ecco chi era