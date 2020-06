Robin Hood: trama, cast e streaming del film con Russel Crowe

Robin Hood: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe. La sceneggiatura, ovviamente, si basa sulla leggendaria figura di Robin Hood, mitico eroe inglese che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Ma quali avventure racconta il film? Qual è la trama? E il cast completo di Robin Hood? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È la fine del XII secolo e Robin Longstride è un nobile e arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate. In seguito alla morte in battaglia del buon re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett), tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi, i quali sono guidati dallo spietato e sanguinario Sir Godfrey, un nobile inglese in realtà fedele al re di Francia Filippo Capeto. Lungo la via del ritorno Robin e gli amici si imbattono nell’imboscata che Godfrey tende alla Guardia Reale inglese. Il Re di Francia, in precedenza, aveva ordinato a Godfrey di assassinare Riccardo. Subito dopo l’imboscata Godfrey, parlando con una delle vittime, scopre che il Re è già stato ucciso in battaglia e, all’arrivo di Robin, fugge via trafiggendo a morte la vittima. Prima di lasciare la scena del massacro, Robin promette alla vittima uccisa da Godfrey (la quale è un cavaliere e generale, Sir Robert Locksley) di riportare al padre la sua spada a Nottingham.

Arrivati in Inghilterra, Robin (che ha assunto l’identità del defunto Sir Robert Locksley), è scelto tra gli altri come il cavaliere che dovrà portare la notizia della morte del Re alla famiglia reale, e assiste alla susseguente incoronazione del fratello minore di Riccardo, il Principe Giovanni. L’arrogante Giovanni, subito dopo essere salito al trono, non mostra pietà nei confronti del suo regno e, consigliato e manovrato da Sir Godfrey, impone nuove tasse per rimpinguare le casse della corona. All’insaputa del Re, Godfrey – che è al servizio del Re francese – userà il Decreto Regio per uccidere a tradimento la popolazione, anche i bambini, suscitare il malcontento crescente e scatenare una guerra civile, permettendo alle truppe francesi di entrare facilmente sul suolo inglese.

Una volta a Nottingham, il padre vecchio e cieco di Locksley, Sir Walter, chiede a Robin di impersonare suo figlio ed erede, per evitare che le terre della famiglia vadano in mano alla corona. Robin fa amicizia con il parroco del paese, Fra Tuck, e con dei ragazzi fuorilegge che vivono felici nella vicina foresta di Sherwood. Con essi deruberà i ricchi nobili ed ecclesiastici, e darà tutto ai poveri, vittime di Godfrey. Godfrey però viene a sapere che Robin non è Locksley e, vedendo che la tenuta di Sir Walter è senza eredi, decide di impadronirsene.

Una volta saputo dell’inganno di Godfrey, e dovendo affrontare l’imminente invasione francese, il Re accetta le rimostranze dei baroni e spodesta Godfrey ovunque si trovi. Nottingham, intanto, è messa a ferro e fuoco dagli uomini di Godfrey, il quale cattura lo sceriffo ed uccide Sir Walter. Il saccheggio viene interrotto dal ritorno di Robin e dei baroni che, finita la battaglia, interrogano un francese prigioniero e vengono a sapere quando e dove sbarcherà il Re Filippo.

Nel frattempo l’invasione dei Francesi sulla costa sud dell’Inghilterra avviene prima del previsto. Le truppe francesi vengono a contatto con l’esercito Inglese e comincia l’epica battaglia finale, alla quale partecipano pure Robin, Marion, Giovanni, Fra Tuck, Little John, Will Scarlett, Alan A’Dale e lo Sceriffo. Gli inglesi vincono la battaglia, durante la quale Robin, per salvare Marion, affronta e uccide Godfrey. Re Giovanni chiede a chi si sia arreso Re Filippo, e gli viene risposto che si è arreso a Robin e non a lui, e ciò viene interpretato dal Re come un pericolo per il suo potere. Allora il vile Re, alla fine della battaglia, rifiuta di firmare il documento come promesso, suscitando nuovamente le ire dei baroni, e dichiara Robin un fuorilegge. Infischiandosene, Robin “Hood” si sposa con la bella Marion e si trasferisce nella felice Foresta di Sherwood con lei, Fra Tuck ed i suoi amici, formando i Merry Men della Foresta di Sherwood…

Robin Hood: il cast completo del film con Russel Crowe

Abbiamo visto la trama di Robin Hood (film del 2010), ma qual è il cast completo? Quali sono gli attori al fianco di Russel Crowe? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Robin Hood / Robin Longstride

Cate Blanchett: Lady Marion

Mark Strong: Sir Godfrey

Max von Sydow: Sir Walter Locksley

William Hurt: Guglielmo il Maresciallo

Oscar Isaac: Principe Giovanni

Matthew Macfadyen: Sceriffo di Nottingham

Danny Huston: Re Riccardo Cuor di Leone

Eileen Atkins: Eleonora d’Aquitania

Mark Addy: Fra Tuck

Kevin Durand: Little John

Scott Grimes: Will Scarlet

Alan Doyle: Allan A’Dayle

Douglas Hodge: Sir Robert Locksley

Léa Seydoux: Isabella d’Angoulême

Jonathan Zaccaï: Re Filippo di Francia

Robert Pugh: Barone Baldwin

Gerard McSorley: Barone Fitzrobert

Velibor Topić: Belvedere

Simon McBurney: Fra Tancredi

Bronson Webb: Jimoen

Denis Ménochet: Adhemar

Roy Holder: mastro Tom

Trailer

Di seguito il trailer del film Robin Hood del 2010:

Streaming

Dove vedere Robin Hood in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

