Chi è Roberto Blasi, l’ex marito di Scialpi, fidanzato

Qual è la vita privata di Scialpi? Ha un compagno o fidanzato? Il noto cantante è oggi ospite a Domenica In per raccontarsi nel salotto di Mara Venier. L’ex marito di Scialpi si chiama Roberto Blasi. L’amore tra i due è finito dopo un grave litigio. “Roberto è arrivato quando mia mamma iniziava a perdere colpi forti e io non sapevo come fare. È stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione che per lui che viveva la sua normalità familiare. Io vivevo un dramma mio personale, ero più predisposto e volevo ricevere l’amore”, ha raccontato Scialpi a Verissimo.

“Oggi nella mia vita c’è Leo, – ha spiegato l’artista, spiegando che è – un incastro che ha delle cose che non si incastrano ma molte cose che invece lo fanno. Dopo l’amore con Roberto non voglio definire questo amore ma lo è.” Scialpi e l’ex marito Roberto Blasi si sono sposati nel 2016, a New York, dopo 6 anni di convivenza. Blasi era il suo manager. “Io e Giovanni ci siamo conosciuti casualmente tramite amici comuni a Bologna negli anni 2000 ci siamo presentati e forse abbiamo passato in comitiva una mezz’ora chiacchierando, poi è finita li ognuno per la sua strada. Dieci anni dopo ero su Facebook e mi è arrivata la notifica delle persone che avrei potuto conoscere tra le varie c’era anche quella di Giovanni Scialpi che si era messo sul social forse da non più di un mese. Gli ho chiesto l’amicizia e una volta accettata gli ho mandato un messaggio in privato ricordandogli il nostro incontro bolognese. Non ricordava niente di niente”, ha raccontato Roberto.

“L’incontro a Roma per un caffè, infiniti messaggi al giorno e il mio trasferimento a Roma. La nostra vita di tutti giorni? La vita di una normale coppia sposata niente di più niente di meno solo con un po’ più di estrosità e colore che è lo scotto di essere sposato un artista dove i ruoli sono duplici per entrambi, viviamo la vita di coppia da marito e a marito ma anche da Artista e Manager”.