Rob Roy: tutto quello che c’è da sapere sul film su La7

Rob Roy è il film in onda questa sera, lunedì 6 marzo 2023, su La7 dalle ore 21.15. Si tratta di una pellicola drammatica del 1995, diretta da Michael Caton-Jones, con Liam Neeson e Jessica Lange. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Rob Roy? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nel 1713 in Scozia, Robert Roy McGregor, capo clan, per recuperare mandrie di bestiame rubate per conto del britannico marchese di Montrose è costretto ad uccidere Tam, vecchio compagno di razzie. Per sollevare le penose condizioni della sua gente, chiede ed ottiene in prestito 1000 sterline dal marchese per comprare una mandria da rivendere con profitto. Il fattore di questi, Killearn, ordisce con Archibald Cunningham, uno spadaccino al servizio del nobile, un complotto per sottrarre le 1000 sterline consegnate ad Alan McDonald, amico di Rob, che viene ucciso da Archibald e gettato in mare. Ritenuto responsabile del debito Rob va dal marchese di Montrose, che gli offre il condono se testimonierà contro il duca di Argyll, ritenuto un giacobita.

Rob Roy: il cast del film

Vediamo ora il cast di Rob Roy. Protagonisti sono Liam Neeson, Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth, Eric Stoltz, David Brooks Palmer, Gilbert Martin, Vicki Masson, Brian McCardie, David Hayman, Andrew Keir, Brian Cox, Jason Flemyng, Gilly Gilchrist. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Liam Neeson: Robert Roy “Rob Roy” McGregor

Jessica Lange: Mary McGregor

John Hurt: James Graham, marchese di Montrose

Tim Roth: Archibald Cunningham

Eric Stoltz: Alan MacDonald

Andrew Keir: duca di Argyll

Brian Cox: Killearn

Brian McCardie: Alasdair McGregor

Gilbert Martin: Will Guthrie

Vicki Masson: Betty

Jason Flemyng: Gregor

David Hayman: Tam Sibbalt

Streaming e tv

Dove vedere Rob Roy in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda lunedì 6 marzo 2023 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107.