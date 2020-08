Riavrò mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 13 agosto 2020, su Rai 2 in prima visione va in onda il film Riavrò mia figlia, pellicola diretta da Michael Feifer del 2018. Ma quali sono gli attori nel cast e qual è la trama? Appuntamento stasera dalle 21.20.

Trama

Il film del 2018 racconta la storia di Sarah Carter (Brianne Davis), una giovane trentenne incinta di otto mesi, che rimane coinvolta in un incidente su Mulholland Drive, celebre strada di Los Angeles. A causa di un tamponamento, la donna finisce in un fossato a lato della strada. Prontamente soccorsa, viene portata in ospedale, dove le vengono rotte le acque per salvare la vita alla bambina che ha in grembo. La donna, però, non immagina che l’intero accaduto sia parte del malefico piano dell’amante di suo marito.

Al suo risveglio in ospedale, Sarah scopre che la neonata non è con lei, ma è stata portata via dal padre: così si mette alla disperata ricerca della piccola per salvarla in un viaggio disperato, che da Los Angeles la porterà fino a Las Vegas. Un avvincente film drammatico da seguire in prima visione su Rai 2 stasera 13 agosto.

Riavrò mia figlia: cast

Tanti attori celebri nel cast di Riavrò mia figlia, la pellicola diretta da Michael Feifer. Brianne Davis è Sarah Carter, Tonya Kay è Jessica, Kathleen Quinlan interpreta Virginia, Gabrielle Made è la Detective Harris, Alicia James è Ashley, Nancy Petersen veste i panni di Joan, Stacie Richards Dail è Brooke, René Ashton interpreta OBGYN, Preeti Desai è il chirurgo, Marcus LaVoi fa il buttafuori, e infine Sewell Whitney interpreta il direttore di banca.

Riavrò mia figlia film: streaming

Dove vedere il film Riavrò mia figlia? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 13 agosto 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

