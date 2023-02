Resta con me: quando va in onda la nuova fiction con Francesco Arca

Quando va in onda (inizia) Resta con me, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Francesco Arca? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista a partire da domenica 19 febbraio 2023. La programmazione proseguirà ogni settimana per quattro settimane (totale otto episodi). L’orario sarà quello delle 21:25.

Trama

Francesco Arca in Resta con me interpreta Alessandro Scudieri, il brillante vice questore in forza alla Mobile di Napoli. Vive con la moglie e i due aspettano il primo figlio, mentre la carriera di lui è in ascesa. Tuttavia la sua serenità viene sconvolta quando la sua amata Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori, rimane coinvolta in una tragica sparatoria. La donna scopre che Alessandro stava indagando su una banda insidiosa, e questo segreto tenuto finora stravolge il loro rapporto. La sparatoria ha delle terribili conseguenze, perché Paola perde il bambino.

Ora Alessandro ha un obiettivo, ovvero catturare la band, che si muove soprattutto nel sottosuolo. Vuole però anche riconquistare Paola e per raggiungere queste mete prefissate decide di prendere una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi. Infatti si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. Iniziando a rapportarsi con il mondo della notte, Alessandro scopre che i criminali stanno pianificando un grande colpo. Dovrà quindi capire come anticiparli senza farsi scoprire e senza che qualcuno nel corpo di polizia possa fermare il suo operato.

Cast

Abbiamo visto quando va in onda Resta con me, ma qual è il cast della fiction di Rai 1? Al fianco di Francesco Arca ci saranno: Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Maria Pia Calzone.