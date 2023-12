Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 17 dicembre 2023 su Rai 3

Questa sera, domenica 17 dicembre 2023, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 17 dicembre 2023 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Quattro le inchieste presentate questa sera: Vino connection, C’era un cinese a Venezia, Abbiate Cur(i)a di noi e La tela di Vittorio.

Nel primo servizio si racconta come alcuni produttori di vino riescano a migliorare vini di bassa qualità tramite pratiche enologiche, aggirando le regole e vendendoli come vini a denominazione.

La seconda inchiesta approfondisce il conflitto di interessi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, proprietario di LB Holding, un network di imprese con un fatturato di 1 miliardo di euro nel 2022.

Spazio, poi, a un approfondimento sull’immenso patrimonio artistico e architettonico della Curia di Napoli, mentre l’ultima inchiesta è incentrata su un caso di presunto furto d’arte legato al critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Report vi aspetta questa sera, domenica 17 dicembre 2023, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.