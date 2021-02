Rendition – Detenzione illegale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Rendition – Detenzione illegale, film thriller del 2007, prima pellicola statunitense del regista sudafricano Gavin Hood, già autore di Il suo nome è Tsotsi. Il film è incentrato sulla extraordinary rendition, una controversa pratica antiterrorismo della CIA, ed è ispirato alla vera storia di Khalid al-Masri tedesco-libanese che venne detenuto illegalmente dalla CIA a causa di uno scambio di persona con Khalid al-Masri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ingegnere egiziano Anwar el-Ibrahimi accusato di terrorismo, è scomparso misteriosamente dopo un volo che dal Sudafrica doveva riportarlo a Washington. Isabella, la moglie incinta, si reca nella capitale per scoprire cos’è successo al marito, ma si trova di fronte al cinico calcolo dei politici disposti a sacrificare un innocente per la sicurezza di tutti gli altri. Nel frattempo a Marrakesh l’agente analista della CIA Douglas Freeman si ritrova, suo malgrado, costretto ad assistere alle torture inflitte al marito della donna dall’antiterrorismo egiziano al servizio degli USA. Infatti è stata effettuata una rendition (letteralmente “consegna”), una procedura poliziesca per la sicurezza che il governo degli Stati Uniti ha adottato dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001 nei confronti di residenti stranieri in America o in altre nazioni dei sospettati di terrorismo.

Rendition – Detenzione illegale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rendition – Detenzione illegale, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Reese Witherspoon: Isabella El-Ibrahimi

Meryl Streep: Corrine Whitman

Jake Gyllenhaal: Douglas Freeman

Alan Arkin: senatore Hawkins

Peter Sarsgaard: Alan Smith

Yigal Naor: Abasi Fawal

Rosie Malek-Yonan: Nuru El-Ibrahimi

Omar Metwally: Anwar El-Ibrahimi

Simon Abkarian: Said Abdel Aziz

J. K. Simmons: Lee Mayers

Wendy Phillips: Samantha

David Fabrizio: William Dixon

Aramis Knight: Jeremy El-Ibrahimi

Zineb Oukach: Fatima Fawal

Bob Gunton: Lars Whitman

Moa Khouas: Khalid El-Emin

Streaming e tv

Dove vedere Rendition – Detenzione illegale in diretta tv e streaming? Il film va in onda alle ore 21,20 di oggi – domenica 7 febbraio 2021 – su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

