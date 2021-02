Red Sparrow: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red Sparrow, film del 2018 diretto da Francis Lawrence. Scritta da Justin Haythe, la pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews, ed è interpretato da Jennifer Lawrence. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dominika Egorova, ex-prima ballerina del Bol’šoj la cui carriera è stata tragicamente interrotta, viene arruolata con un ricatto in una delle scuole statali per Sparrow, una branca del SVR che trasforma giovani uomini e donne in letali e seducenti assassini. Dopo aver affrontato un duro e umiliante addestramento, a Dominika viene assegnato il suo primo incarico da Sparrow. Il suo obiettivo è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che gestisce una talpa ad alto livello nelle gerarchie russe. I due cadono in una spirale di attrazione e inganno che minaccia le loro carriere, la loro fedeltà e la sicurezza di entrambe le nazioni.

Red Sparrow: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Red Sparrow, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lawrence: Dominika Egorova

Joel Edgerton: Nathaniel Nash

Matthias Schoenaerts: Vanya Egorov

Charlotte Rampling: Direttrice della Scuola Sparrow

Mary-Louise Parker: Stephanie Boucher

Jeremy Irons: Vladimir Andreievich Korchnoi

Ciarán Hinds: Alexei Ivanovich Zyuganov

Joely Richardson: Nina Egorova

Sakina Jaffrey: Trish Forsyth

Douglas Hodge: Maxim Volontov

Bill Camp: Marty Gable

Thekla Reuten: Marta Yelenova

Hugh Quarshie: Simon Benford

Streaming e tv

Dove vedere Red Sparrow in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

