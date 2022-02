Rampage – Furia animale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rampage – Furia animale, film del 2018 diretto da Brad Peyton. La pellicola è basata sull’omonimo videogioco degli anni ottanta prodotto da Midway Games. Tra gli interpreti principali figurano Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton e Jeffrey Dean Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il primatologo Davis Okoye ha un profondo legame con George, un intelligente gorilla albino, che cura sin da quando, ancora cucciolo, lo ha salvato dai bracconieri. A causa di un esperimento genetico finito male George diventa un animale feroce di dimensioni mastodontiche, fuori da ogni controllo. La situazione peggiora quando si scopre che anche altri animali, un lupo chiamato Ralph e un coccodrillo chiamato Lizzie, hanno subito la stessa alterazione. Mentre queste creature furiose gettano scompiglio in tutto il Nord America, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino, Davis, con l’aiuto della genetista Kate Caldwell, deve trovare un antidoto per il virus per salvare George, Ralph e Lizzie ed evitare la completa distruzione di Chicago.

Rampage – Furia animale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rampage – Furia animale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Davis Okoye

Naomie Harris: Kate Caldwell

Malin Åkerman: Claire Wyden

Jake Lacy: Brett Wyden

Jeffrey Dean Morgan: Harvey Russell

P. J. Byrne: Nelson

Joe Manganiello: Burke

Marley Shelton: Dr. Kerry Atkins

Demetrius Grosse: Colonnello Blake

Jack Quaid: Connor

Will Yun Lee: Agente Park

Matt Gerald: Zammit

Breanne Hill: Amy

Jason Liles: George

Streaming e tv

Dove vedere Rampage – Furia animale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 6 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.