Chi è Ramon Agnelli, ballerino (allievo) di Amici 2023

Ramon Agnelli è uno dei ballerini di Amici 2023, con il serale che inizierà questa sera, sabato 18 marzo, su Canale 5. Classe 2001, è nato a Milano e ha dunque 21 anni. Sappiamo durante l’adolescenza ha perso sua madre, a seguito di una grave malattia. Appassionato sin da piccolo di danza, ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto.

In seguito si esibisce sui alcuni dei palchi più importanti al mondo, tra cui La Scala, il Metropolitan e il Teatro Arcimboldi. Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, ed è l’unico ballerino italiano a essere selezionato. La grande svolta per Ramon arriva con l’entrata nella scuola di Amici, dove dimostra di essere uno dei ballerini più talentuosi. Il ballerino ha fatto breccia nel cuore della Celentano, che l’ha voluto a tutti i costi nella sua squadra.

Vita privata: fidanzato e Instagram

Ramon è dichiaratamente gay. Non sappiamo però se al momento ha un fidanzato o meno. Su Instagram è seguito da circa 70mila persone.

Giudici

E i giudici del Serale di Amici 2023? Tre artisti saranno chiamati a commentare e giudicare le esibizioni dei quindici allievi del serale. Il primo sarà Cristiano Malgioglio, cantante, paroliere e personaggio iconico del piccolo schermo. Troveremo poi Giuseppe Gioffrè, vincitore dell’undicesima edizione di Amici e ballerino di fama mondiale, e infine Michele Bravi, una delle voce più emozionanti e di talento del panorama musicale italiano. Una giuria dunque totalmente rinnovata.