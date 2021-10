Alcuni canali Rai e Mediaset non si vedono: perché, cosa è successo

Alcuni canali Rai e Mediaset non si vedono? Niente panico. Da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, una serie di canali sono migrati sul nuovo sistema digitale terrestre Dbv-T2, con il passaggio dalla codifica Mpeg2 alla più raffinata Mpeg4, facendo di fatto da apripista a un passaggio che coinvolgerà tutta la televisione italiana, la cui conclusione è prevista all’1 gennaio 2023. Le reti principali italiane, Rai e Mediaset, hanno deciso un ingresso “scaglionato” dei loro canali nel nuovo universo, possibilità garantita dalle direttive ministeriali sul tema. I primi ad effettuare il passaggio sono stati soprattutto i canali tematici. I canali Rai che trasmettono in Mpeg4 da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. I canali Mediaset sono TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Nessun cambiamento – ma solo per ora – invece per i canali generalisti. Rai: non si noteranno cambiamenti sui nostri dispositivi per i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rainews24. Sul fronte Mediaset resteranno per ora con il vecchi standard Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Cosa fare per vedere i canali trasmessi in Mpeg4

Abbiamo visto perché alcuni canali Rai e Mediaset oggi non si vedono, ma cosa bisogna fare per tornare a vedere tutto? Non tutti i televisori possono mostrare i canali che trasmettono in Mpeg4. Nelle case degli italiani infatti ci sono ancora centinaia di migliaia di televisori che non “reggono” il nuovo sistema. Sono, in particolare, quelli acquistati prima del 2010. Chi è in possesso di questi apparecchi non potrà vedere i programmi trasmessi sui canali che passano alla nuova codifica e quindi per farlo dovranno acquistare dei nuovi apparecchi o un decoder ad hoc.