La Rai cancella il programma di Filippo Facci: “L’ad Roberto Sergio ha deciso, oggi l’annuncio”

La Rai cancella il programma di Filippo Facci: “Oggi l’annuncio”

La Rai ha deciso di cancellare il programma di Filippo Facci: lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui oggi, lunedì 17 luglio, l’amministratore delegato Roberto Sergio annuncerà che la collaborazione con il giornalista di Libero non avrà seguito.

Il reporter avrebbe dovuto condurre una striscia quotidiana d’approfondimento, dal titolo I Facci Vostri, in onda prima del Tg2 dell’una.

La trasmissione non verrà sostituita: secondo le indiscrezione il programma precedente la messa in onda quello di Facci, ovvero I Fatti Vostri, verrà allungato sino all’inizio del telegiornale.

Filippo Facci era finito al centro delle polemiche dopo aver scritto un articolo sulla vicenda del figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza sessuale, in cui scriveva: “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”.

Ad aggravare la situazione del giornalista le accuse dell’ex compagna di Facci, che hanno portato la questura di Milano ad ammonire il report per stalking.