Radio Italia Live 2023, il concerto da Palermo in diretta su Tv8: cantanti, cast, ospiti, conduttori, streaming e scaletta

Questa sera, venerdì 30 giugno 2023, nuovo appuntamento con la musica dell’estate in diretta tv. Su Tv8 da Palermo va in onda il secondo appuntamento del Radio Italia Live, che dopo piazza Duomo a Milano, riempie il Foro Italico del capoluogo siciliano. La diretta è condotta ancora una volta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Saturnino realizzerà dal vivo la sigla iniziale mentre durante il pre-show ci saranno le esibizioni di Luca Ravenna, stand-up comedian che ha partecipato anche alla prima edizione di Lol, e Valentina Parisse. A raccontare il backstage ci sarà Manola Moslehi mentre per intercettare gli umori del pubblico ci sarà Daniela Cappelletti. Ma vediamo insieme i cantanti, il cast e la scaletta del Radio Italia Live 2023 da Palermo.

Cantanti, cast e scaletta

Sarà un grande cast, diverso da quello di Milano, ad allietare il concerto del Radio Italia Live 2023 di Palermo questa sera, 30 giugno 2023. Un mix di artisti di varie età e genere per accontentare tutti i gusti musicali del pubblico. Ecco l’elenco dei cantanti in ordine alfabetico (la scaletta con l’ordine di esibizioen non è ancora stata fornita).

Blanco;

Boomdabash;

Diodato;

Emma;

Irama;

Levante;

Ligabue;

Marracash;

Mr. Rain;

Paola e Chiara;

Max Pezzali;

Rkomi;

Rocco Hunt;

Sangiovanni.

Ogni artista che salirà sul palco del Concerto di Radio Italia di venerdì 30 giugno canterà alcuni dei suoi brani più conosciuti dalle ultime novità a quelli più noti, insieme all’Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori presente sul palco.

Streaming e tv

Dove vedere il concerto Radio Italia Live 2023 in diretta tv e in streaming? L’evento è in diretta stasera in tv su Tv8, Sky Uno e NOW in streaming disponibile anche on demand nei giorni successivi. Inoltre è trasmesso in diretta anche su Radio Italia solomusicaitaliana in radio, su Radio Italia Tv che è al canale 70 e 570 del Digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivùSat e in streaming su radioitalia.it, inoltre è disponibile sulle app ufficiali di Radio Italia e attraverso i dispositivi Echo di Amazon.