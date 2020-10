Quo Vado, il film con Checco Zalone torna su Canale 5: trama, cast, streaming

Torna ancora una volta ad intrattenere gli italiani, in tempi cupi aggiungerei, il film Quo Vado, una pellicola comica diretta da Gennaro Nunziante e con protagonista lo spumeggiante Checco Zalone, volto amatissimo della comicità italiana che lo vede protagonista per la quarta volta dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle (in seguito, nel 2020, è uscito il film Tolo Tolo, diretto proprio da Zalone). Sapevate che Quo Vado ha vinto un Nastro d’Argento per il miglior produttore? E che è stato candidato a 3 David di Donatello? Vediamo la trama e il cast.

La trama

Checco è un umile impiegato, lavora in un ufficio provinciale di Caccia e Pesca, in Puglia. Checco è un eterno Peter Pan, non vuole crescere e non ne vede il bisogno, di fatto vive ancora a casa con papà e mammà. La crisi però è sempre più vicina, il governa comincia a tagliare le teste e i posti fissi sono a rischio come tutti gli altri. Checco deve prendere una decisione e viene messo alle strette dalla spietata Dottoressa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Checco non rinuncia al suo lavoro e così dovrà arrivare fino in Norvegia, confrontandosi con una cultura molto diversa da quella italiana, ma sarà proprio lì che incontrerà l’amore vero.

La trama completa

Il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal protagonista, Checco Zalone, qui semplicemente Checco, che vive una vita all’apparenza perfetta, ancora accasato con i genitori che non gli fanno mancare nulla e non gli fanno cacciare neanche un centesimo dal portafogli. Checco è fidanzato con una ragazza che pende dalle sue labbra, è rispettato da tutti e riceve spesso regali in cambio del suo lavoro. Eleonora Giovanardi invece interpreta Valeria, una ricercatrice appassionata di animali e viaggi che fa perdere la testa a Checco e lo convince a rimanere in Norvegia. Sonia Bergamasco invece interpreta la spietata dottoressa Sironi, una donna fredda e determinata. Maurizio Micheli invece è Peppino, il padre di Checco, convinto che non ci sia niente di meglio del posto fisso. Ludovica Modugno invece è Caterina, la mamma di Checco, la tipica mamma pugliese che vuole garantire la felicità a suo figlio costi quel che costi. Lino Banfi invece interpreta il senatore Binetto, un personaggio marginale eppure frizzante. Vediamo poi Ninni Bruschetta che interpreta il ministro Magno. Paolo Pierobon invece è un ricercatore scientifico e Azzurra Martino invece è la fidanzata del giovane Checco.

Quo Vado, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere il film? Quo Vado viene trasmesso in replica su Canale 5 martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21:25. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole vedere il film in streaming può farlo su MediasetPlay.

