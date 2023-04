Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 22 aprile 2023

Questa sera, sabato 22 aprile 2022, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica in quattro puntate per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Torna, dopo il successo della scorsa stagione, Quinta dimensione – Il futuro è già qui, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti. Quattro nuove puntate per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Per esplorare ciò che ci rende unici tra tutti gli esseri viventi: il bisogno di conoscenza che ci rende umani. Nel corso di questa edizione, Barbara Gallavotti analizzerà alcuni bisogni primari che accomunano la nostra specie a moltissime altre: quello di nutrirsi, di comunicare, di unirsi per generare discendenti e quello, unicamente umano, di creare e preservare l‘antichità e l‘arte.

Nella seconda puntata di stasera, 22 aprile 2023, partendo dal titolo provocatorio “La battaglia dei sessi”, verrà approfondito il bisogno primario di unirsi per generare discendenti, una necessità che accumuna la nostra a moltissime altre specie. Cercheremo di scoprire se davvero in Natura esiste una contrapposizione fra sessi diversi e quanto, soprattutto a una specie sociale come la nostra, non convenga invece collaborare e unire le forze.

Streaming e tv

Dove vedere Quinta Dimensione – Il futuro è già qui in diretta tv e in streaming? Il programma condotto da Barbara Gallavotti va in onda questa sera, sabato 15 aprile 2023, su Rai 3 dalle 21.45. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, in HD al canale 103. Se non siete a casa, potete recuperarlo in streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on-demand attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.