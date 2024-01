Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 20 gennaio 2024

Questa sera, sabato 20 gennaio 2024, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Come è nato l’Universo e come si arriverà su Marte? Il programma di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti racconta quella che è forse la più grande sfida che la il genere umani abbia mai affrontato: capire come funziona l’Universo e avventurarsi fuori dalla terra. È una storia iniziata molto tempo fa e nella quale l’Italia ha un ruolo di primo piano fin da quando Galileo puntò il suo cannocchiale verso il cielo. Pochi infatti sanno che, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, l’Italia è stato il terzo Paese a mandare in orbita un proprio satellite. O che oggi è affidata a imprese italiane la costruzione dei moduli della prossima stazione in orbita intorno alla Luna. I ricercatori italiani poi, hanno un ruolo di primo piano a livello mondiale nello studio del funzionamento dell’Universo e di quale sarà il suo destino.

Nel corso della puntata i telespettatori potranno esplorare l’enorme caverna artificiale costruita al Cern di Ginevra per raccogliere indizi su come è nato l’Universo, potranno osservare anche il gigantesco strumento che va a caccia di increspature dello spazio-tempo, milioni di volte più piccole del diametro di un atomo, causate dal movimento di buchi neri. Calpesteranno virtualmente poi la perfetta riproduzione del suolo marziano, pensata per testare gli strumenti che andranno sul Pianeta Rosso e realizzata da un’azienda italiana nei pressi di Torino dove si può osservare la costruzione di un modulo della prossima stazione lunare.

Le ricerche sull’Universo e la sua composizione, apparentemente così astratte, hanno portato a invenzioni rivoluzionarie, come il Web, e il loro studio può portare a innovazioni preziose per tutti nella medicina. Sarà offerta una panoramica degli studi, serissimi, svolti per capire come proteggere il pianeta dall’eventuale impatto con un meteorite o per svelare l’esistenza di extraterrestri. Ad accompagnare il pubblico in questo racconto, come di consueto, tantissimi ospiti: da Amalia Ercoli Finzi alla direttrice del Cern Fabiola Gianotti, all’astronauta Roberto Vittori a molti altri esploratori dell’ultimo confine possibile.

Streaming e tv

Dove vedere Quinta Dimensione – Il futuro è già qui in diretta tv e in streaming? Il programma condotto da Barbara Gallavotti va in onda questa sera, sabato 20 gennaio 2024, su Rai 3 dalle 21.45. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete recuperarlo in streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on-demand attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.