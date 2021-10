Quelli che mi vogliono morto: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Quelli che mi vogliono morto, film del 2021 diretto da Taylor Sheridan tratto dal romanzo Those Who Wish Me Dead di Michael Koryta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il vigile del fuoco paracadutista Hannah Faber lavora in una torre di sorveglianza alla Contea di Park in Montana; il suo è un lavoro complicato dalla sua depressione, che la affligge dal giorno in cui ha tentato invano di impedire le morti di un suo collega e di tre giovani campeggiatori in un incendio forestale. Rimane depresso anche l’uomo d’affari Owen Casserly, il cui capo e la famiglia sono morti in un’apparente esplosione di gas, salvo poi scoprire che in realtà sono stati uccisi da due spietati assassini di nome Jack e Patrick Blackwell. Credendo di essere il prossimo bersaglio, Owen decide di scappare con il figlio Connor e si dirige da suo cognato Ethan Sawyer, ex-fidanzato di Hannah e vice-sceriffo; durante il viaggio, i due vengono attaccati dai Blackwell, che fanno cadere il mezzo in un burrone, ma prima di morire Owen riesce a dare a Connor le prove contro Arthur Philipp, colui che ha assoldato i due Blackwell.

Quelli che mi vogliono morto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quelli che mi vogliono morto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Hannah Faber

Finn Little: Connor Casserly

Nicholas Hoult: Patrick Blackwell

Aidan Gillen: Jack Blackwell

Jon Bernthal: Harrison

Tyler Perry: Arthur Phillip

Medina Senghore: Allison Sawyer

Jake Weber: Owen

James Jordan: Ben

Tory Kittles: Ryan

Streaming e tv

Dove vedere Quelli che mi vogliono morto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.