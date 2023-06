Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 giugno 2023

Questa sera, venerdì 9 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con lo scioccante caso di Giulia Tramontano, giovane donna al 7° mese di gravidanza, scomparsa dalla casa di Senago, nel milanese, sabato scorso. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello avrebbe giurato agli inquirenti di averla uccisa senza avere un motivo. Intanto, le indagini continuano per capire se l’uomo abbia premeditato il delitto e se qualcuno lo abbia aiutato a sbarazzarsi del corpo.

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. I magistrati prendono tempo, in attesa di esprimersi se la donna sia stata uccisa o se si sia tolta la vita. Intanto, l’amico speciale Claudio Sterpin indica nuovi luoghi dove sarebbero avvenuti i loro incontri segreti.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.