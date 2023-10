Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 ottobre 2023

Questa sera, venerdì 27 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini, e ritrovata nel garage del proprio condominio. Si continua a indagare e intanto lo scorso weekend è servito per dei faccia a faccia tra le persone sospette, con i consulenti che hanno confrontato e incrociato le loro versioni: ci saranno delle contraddizioni?

Al centro della puntata, anche sulla vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia. In aula ha parlato il fratellino della ragazza e dalle sue parole emergono dichiarazioni della madre che gli esprimeva questo pensiero: ‘È Saman la pazza…’. A Quarto Grado, inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.