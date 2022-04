Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 aprile 2022

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Apre la puntata il mistero di Andrea Rabciuc, la 27enne scomparsa lo scorso 12 marzo dopo una festa in una roulotte a Jesi, vicino ad Ancona. La sua è stata una fuga volontaria o c’è il rischio ci sia stato un delitto? Questo è il primo interrogativo che si stanno ponendo gli inquirenti che stanno indagando sul caso. Al centro della serata anche il giallo di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Il DNA trovato sul cordino vicino al corpo della donna non è né del marito, Sebastiano Visentin, né dell’amico particolare Claudio Sterpin. Intanto, gli inquirenti hanno predisposto nuovi esami sui cellullari della donna e sulla bottiglietta che aveva accanto a sé quando è stata ritrovata senza vita. Nel frattempo, i parenti continuano a ritenere impossibile l’ipotesi del suicidio volontario.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.