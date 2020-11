Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2020

Questa sera, venerdì 20 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il programma di Rete 4 torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. L’imprenditore milanese si difende affermando di essere stato sotto l’effetto di droghe e quindi incapace d’intendere e volere. Ma dopo l’accusa della ragazza sono emerse nuove testimonianze di giovani donne che affermano di essere state molestate dal mago del web. Le indagini proseguono e concentrano soprattutto sui festini, a base di alcol e sostanze, che si tenevano sulla cosiddetta Terrazza Sentimento. Al centro della puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e a cura di Siria Magri, anche il caso di Gianna Del Gaudio, la professoressa di Seriate (Bergamo) uccisa nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016. Per il delitto l’unico imputato è il marito della donna, Antonio Tizzani.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 20 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 novembre 2020 su Rai 3 Tale e Quale Show 2020: le imitazioni della finale oggi, 20 novembre Vite in fuga: il cast completo della serie tv in onda su Rai 1