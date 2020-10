Questa sera, venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nella puntata di stasera si parlerà della morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa la notte del 21 settembre con 60 coltellate, nel loro appartamento. Il killer, Antonio De Marco, ex inquilino dei due ragazzi, ha confessato, rivelando i macabri dettagli dell’omicidio. A tradire il 21enne aspirante infermiere, una serie di prove lasciate sul luogo del delitto, a partire da cinque foglietti dove aveva meticolosamente scritto il suo folle piano. Da quanto emerso nell’interrogatorio con gli inquirenti, il ragazzo li avrebbe uccisi perché “erano troppo felici…”. Al centro della puntata anche la vicenda di Marco Vannini, il ventenne ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Il 30 settembre è arrivata la sentenza del processo d’Appello bis. I giudici della seconda corte di Assise di Appello hanno condannato a 14 anni Antonio Ciontoli (omicidio volontario con dolo eventuale), a 9 anni e 4 mesi i due figli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo (omicidio volontario anomalo). La mamma di Marco, Marina, alla lettura della sentenza è scoppiata in lacrime: “È una grande emozione: finalmente, dopo più di cinque anni, abbiamo dimostrato quello che era palese dall’inizio”.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.