Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 marzo 2023

Questa sera, venerdì 17 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Un dettaglio su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce è quello relativo al ‘terzo uomo’, ovvero il collega di lavoro che lei incontrò la sua ultima mattina. Cosa è successo con lui? Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. Per la Procura la donna si è tolta volontariamente la vita ma una macchia di sangue trovata all’esterno dei sacchetti vicino al suo corpo potrebbero riaprire il caso: è stato un suicidio o dietro la sua morte c’è la mano di un assassino?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 17 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.