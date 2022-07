Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 luglio 2022

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Mario Bozzoli, l’imprenditore del bresciano scomparso dalla sua fonderia l’8 ottobre del 2015. Questo caso rappresenta uno dei puzzle più difficili da ricomporre, soprattutto perché il corpo dell’uomo non è mai stato ritrovato. Per gli inquirenti l’uomo è stato ucciso e l’unico imputato, con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere, è il nipote Giacomo. Da tempo, infatti, fra i due i rapporti erano pessimi. Al centro della serata anche la vicenda di Isabella Noventa, l’impiegata di Padova uccisa il 16 gennaio 2016. Per l’omicidio sono stati condannati i fratelli Sorgato, Freddy e Debora condannati in via definitiva a 30 anni di reclusione e Manuela Cracco, considerata una complice, condannata a 16 anni e 10 mesi. Nonostante queste sentenze non sono mai stati ritrovati, il cadavere della donna e l’arma del delitto.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 15 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.