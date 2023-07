Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 luglio 2023

Questa sera, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la storia di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze. Si cerca ancora di capire chi possa averla rapita dall’ex hotel Astor e per quale motivo. Intanto, i genitori della piccola affermano di essere accusati per confondere le acque. Al centro della puntata anche la vicenda di Emanuela Orlandi, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica. Quarant’anni dopo torna sotto i riflettori una vecchia pista legata allo zio di Emanuela anche se la famiglia ha prontamente respinto ogni sospetto.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 14 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.