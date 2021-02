Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 febbraio 2021

Questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma si occupa nuovamente del caso si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna, nei giorni scorsi è stato ritrovato nel fiume Adige. Dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia. Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova in carcere dal 29 gennaio. Al centro della puntata anche la misteriosa morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento, a Faenza. Sulla dinamica dell’omicidio permangono molti dubbi: l’assassino, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito con un coltello, anche se non sono state ritrovate impronte, né sulla scena del crimine né all’esterno e nemmeno segni di effrazione.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo-Salini in pole Cattaneo e Scrosati Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 12 febbraio: concorrenti, ultime news The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata