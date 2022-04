Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 aprile 2022

Questa sera, venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio. Si indaga sul DNA presente sul cordino, trovato intorno al suo collo, verrà confrontato con quello di tre uomini: suo marito Sebastiano Visentin, l’amico speciale Claudio Sterpin e il suo vicino di casa. Forse da queste analisi si potrebbe finalmente risalire alla verità di questo giallo.

Al centro della serata anche l’omicidio di Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie, uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, suo vicino di casa ed ex fidanzato, che ha poi nascosto il corpo della donna in quattro sacchi neri, ritrovati a Paline di Borno, al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo. Il 43enne ha confessato il macabro delitto agli inquirenti che stanno cercando di capire i motivi che hanno portato al raptus fatale.

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.