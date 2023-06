Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 giugno 2023

Questa sera, lunedì 5 giugno 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 giugno 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, lunedì 5 giugno, al centro della puntata di Quarta Repubblica, condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete 4, l’intervista in studio al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi, il caso della stretta agli affitti brevi lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Con reportage, cifre e approfondimenti Quarta Repubblica continua ad occuparsi delle direttive green imposte dall’Unione europea. Parteciperanno al dibattito: Ginevra Bompiani, Italo Bocchino, Chicco Testa, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alessandro Sallusti, Ignazio Corrao e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 5 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.