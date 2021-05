Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 31 maggio 2021

Questa sera, lunedì 31 maggio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 31 maggio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Da non perdere l’intervista di Nicola Porro alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel corso della puntata, ospite in studio anche l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd), arrestato nel 2016 per turbativa d’asta, assolto martedì in appello perché il fatto non sussiste e al quale Luigi Di Maio ha chiesto pubblicamente scusa per la campagna di attacchi in piazza e sui social promossa cinque anni fa contro di lui dal M5S. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il presidente di Federterme Massimo Caputi. Ampio spazio, inoltre, verrà riservato allo scontro sullo sblocco dei licenziamenti e a un’inchiesta sui Comuni sciolti per mafia in Sicilia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 31 maggio 2021? Tra gli ospiti della puntata anche la responsabile Giustizia del Pd e vicepresidente del Senato Anna Rossomando, l’ex procuratore di Torino Armando Spataro, suor Anna Monia Alfieri, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone. Come ogni lunedì, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.