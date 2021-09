Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 settembre 2021

Questa sera, lunedì 20 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 settembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro della puntata, l’obbligo del Green pass per poter lavorare, il caro bollette, la riforma del catasto e il rifiuto di Silvio Berlusconi di sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Milano saranno alcuni dei principali temi che verranno affrontati questa sera a Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage dalla Gran Bretagna, dove sono state alleggerite le misure anti-Covid e si è deciso di non introdurre la certificazione vaccinale per accedere alle discoteche, agli eventi sportivi e ai concerti. E ancora, un confronto tra virologi in merito alla terza dose di vaccino, che verrà ora somministrata ai soggetti più fragili, e un’inchiesta sulla prostituzione a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 20 settembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, che parteciperanno al dibattito: l’ex amministratore delegato di Eni ed Enel e ora presidente del Milan Paolo Scaroni, il responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri, il sociologo Luca Ricolfi, la deputata e coordinatrice di Forza Italia a Milano Cristina Rossello, il senatore di Leu Francesco Laforgia, la regista Anselma Dell’Olio, Fidelia Cascini della task-force dati per l’emergenza Covid-19, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, Guido Crosetto, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.