Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 ottobre 2023

Questa sera, lunedì 2 ottobre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 ottobre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata l’ombra del governo tecnico che si aggira nei Palazzi romani, e l’immigrazione con il braccio di ferro tra politica e toghe rosse. Nel corso della serata, un approfondimento sul capitolo giustizia, con un caso paradossale: Alfonso Sabella, il giudice “prigioniero” della stessa magistratura. Continua, inoltre, il racconto della trasmissione tra le comunità islamiche in Italia. Infine, si tornerà a parlare del tema green con il primo contenzioso aperto al Tribunale di Roma tra lo Stato italiano e le associazioni ambientaliste. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri, Alessandro Sallusti, il prof. Angelo D’Orsi, Aldo Cazzullo, Magdi Cristiano Allam, Marica Di Pierri. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.