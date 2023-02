Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 febbraio 2023

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 febbraio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nicola Porro questa sera dedicherà ampio spazio al Festival di Sanremo, che ha scatenato diverse polemiche politiche. Al centro della puntata anche il caso degli anarchici e le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito all’interno delle università italiane. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà poi del primo voto favorevole alla direttiva Ue sulle case green che rischia di dare una stangata agli italiani. E poi l’esito delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

E ancora, un’inchiesta con testimonianze sulla transizione di genere nei bambini e un viaggio all’interno delle cliniche dove i genitori accompagnano i figli che nutrono dubbi sulla propria identità di genere.il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alessia Morani, Francesca Barra, Paolo Crepet, Emiliana Alessandrucci, Angelo Bonelli, Federico Rampini, Marina Terragni e Daniele Capezzone. Ospite fisso Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.