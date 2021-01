Quanto guadagna Rosario Fiorello: stipendio e patrimonio dello showman

Quanto guadagna Rosario Fiorello, uno degli showman più amati in Italia? Tanti italiani, quando lo vedono in tv, se lo chiedono. Quella dell’artista siciliano è una carriera lunga e coronata di successi. La sua presenza in TV si fa spesso desiderare, ma ogni sua apparizione sul piccolo schermo è spesso accompagnata da ricchi cachet e incassi notevoli. Da diverso tempo Fiorello ricopre un ruolo importante che lo vede testimonial e volto di RaiPlay, il servizio streaming di Viale Mazzini (la polemica più recente è quella che lo vedeva protagonista di un incasso di 17 mila euro per una breve clip di due minuti).

Per Viva RaiPlay sono uscite diverse indiscrezioni non confermate all’epoca delle trattative: diversi quotidiani e testate hanno riportato la cifra record di 100 mila euro a puntata, che se riferita alle solo 5 puntate andate in onda in tv, portano a un totale di 500 mila euro in appena settimana. A questo si accompagna l’attività come testimonial, ad esempio gli spot di Wind, e conduttore radiofonico.

Per capire meglio quanto guadagna Rosario Fiorello bisogna poi con considerare il Festival di Sanremo 2020 e quello 2021 (previsto per marzo) dove il cachet sarebbe stato e dovrebbe essere non lontano da 50 mila euro a serata (in tutto previste 5 serate). Ma i guadagni più importanti, secondo Money.it, derivano dalle due società possedute da Fiorello con la moglie Susanna Biondo, entrambe con sede a Roma. La Casetta vanta un patrimonio netto di 7 milioni di euro e 16,4 milioni di euro di utili. La R.o.s.a. Production invece, che si trova proprio vicino alla sede Rai di viale Mazzini avrebbe totalizzato, secondo gli ultimi dati disponibili al 2018, 3 milioni di euro di ricavi. Ben 245 mila euro di questi sarebbero derivati dalla distribuzione di un film al cinema, intitolato “Chi l’ha visto”, che ha visto protagonista il fratello Beppe Fiorello e una coproduzione a quattro mani con Rai Cinema. R.o.s.a. Production è una società di management che a oggi possiede 2,8 milioni di euro in attivo e un patrimonio netto totale di circa 2 milioni.

