Quando Hitler rubò il coniglio rosa: trama, cast e streaming del film

Stasera, 24 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Quando Hitler rubò il coniglio rosa, film del 2022 diretto da Caroline Link, è tratto dall’omonimo e celebre romanzo per ragazzi, basato sull’infanzia della scrittrice Judith Kerr e pubblicato per la prima volta nel 1971 (tradotto in Italia nel 1976 nella collana “BUR dei Ragazzi” dalla casa editrice Rizzoli). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Protagonista della storia è una ragazzina tedesca di origine ebraica di nome Anna che, nel 1933 a soli 9 anni, con l’ascesa al potere di Hitler, è costretta a lasciare Berlino insieme alla famiglia per sfuggire ai nazisti. Durante il viaggio attraverso l’Europa alla ricerca di un posto sicuro dove rifugiarsi, Anna dovrà lasciare tutto ciò che ha, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche. La sua vita non sarà mai più la stessa. La piccola Anna insieme alla sua famiglia dovrà venire a patti con le sfide che la vita da rifugiati impone, ma senza abbandonare mai la speranza e la fiducia.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: il cast

Abbiamo visto la trama di Quando Hitler rubò il coniglio rosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riva Krymalowski: Anna Kemper

Oliver Masucci: Arthur Kemper

Carla Juri: Dorothea Kemper

Marinus Hohmann: Max Kemper

Ursula Werner: Heimpi

Justus von Dohnányi: Onkel Julius

Anne Bennent: Madame Prune

Benjamin Sadler: Heinz Rosenfeld

Streaming e tv

Dove vedere Quando Hitler rubò il coniglio rosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 24 gennaio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.