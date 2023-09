Quando: il film di Walter Veltroni in onda su Sky Cinema

Quando: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Quando è il film di Walter Veltroni in onda su Sky Cinema Uno in prima visione questa sera, 7 settembre 2023, alle ore 21.15. Una commedia con protagonisti Neri Marcorè e Valeria Solarino. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film diretto da Walter Veltroni racconta la storia di un uomo, Giovanni (Neri Marcorè), che nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. La causa è un incidente con l’asta di una bandiera, che gli è caduta tragicamente in testa. Da quel giorno la vita di Giovanni è stata messa in pausa, ma dopo 31 anni i suoi occhi si aprono e l’uomo si risveglia finalmente dal suo profondo sonno. Per lui è come nascere una seconda volta, risvegliandosi nei panni di un adulto in un mondo che è radicalmente cambiato.

Tutto ciò che un tempo conosceva ora è diverso, a partire dalla sua famiglia fino al suo partito. Giovanni guarda il mondo con gli occhi di un bambino di cinquanta anni e proprio come un neonato deve imparare a muoversi e a capire cosa lo circonda. Ma in questo viaggio alla scoperta del mondo, Giovanni non sarà solo e imparerà ad affrontare questo presente a lui così sconosciuto e un lontano passato che prontamente si ripresenterà.

Quando: il cast del film

Un cast corale e di grandi attori per questo film di Veltroni: Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini, Gian Marco Tognazzi, Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio, Carlotta Gamba, Luca Vannuccini, Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista, Renato De Angelis. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Neri Marcorè: Giovanni

Valeria Solarino: Giulia

Ninni Bruschetta: professor Cocco

Fabrizio Ciavoni: Leo

Olivia Corsini: Flavia

Elena Di Cioccio: conduttrice del talk show

Stefano Fresi: cameriere del ristorante

Gian Marco Tognazzi: Tommaso

Massimiliano Bruno: Cesare

Michele Foresta: Mago Fred

Carlotta Gamba: Flavia a 19 anni

Dharma Mangia Woods: Francesca

Anita Zagaria: mamma di Giovanni

Andrea Salerno: barista

Luca Maria Vannuccini: Giovanni a 19 anni

Streaming e tv

Dove vedere Quando in diretta tv e in streaming? Il film con Walter Veltroni va in onda questa sera, 7 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Anche in streaming su Sky Go e on demand.